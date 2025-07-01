Одиночество является следствием проблем в личных отношениях, запускающих психосоматику и бьющих по здоровью, объяснил в интервью НСН психолог Александр Колмановский.

Ранее в ВОЗ заявили, что одиночество убивает «около 100 человек в час». В соответствии с отчетом организации, связанные с одиночеством проблемы вызывают более 871 тысячи смертей в год. Колмановский объяснил, что одиночество бывает разным.