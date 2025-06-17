«За этими цифрами могут стоять разные вещи. Может стоять сдерживаемое желание плакать, пустить слезу, что очень плохо и вредно. Все наши эмоции имеют естественное происхождение, они регулируют состояние организма. Очень плохо подавлять их. Любая врожденная эмоция призвана улучшить состояние организма. Приобретенная реакция агрессии, например, это другое. Но жалость, сочувствие, радость, грусть должны иметь естественный выход, иначе организму будет плохо, это приводит к развитию психосоматических заболеваний. Не надо искать форму выплеснуть свои эмоции, надо к ним прислушиваться. Можно анализировать в моменте: идем мы куда-то, потому что нам интересно, или потому что все идут? Почему я сейчас улыбаюсь и смеюсь: потому что мне очень смешно, или мне очень навязчиво рассказывают анекдот? Надо учиться жить своими настоящими эмоциями», - рассказал он.

По его словам, зачастую родители с детства запрещают ребенку проявлять свои чувства, поэтому со временем он учится быть удобным.

«Иногда человек с детства отвыкает распознавать свои настоящие чувства. Когда ребенка одергивают и ругают за то, что ему скучно или еще что-то, он перестает понимать, что чувствует. Ребенок привыкает к тому, что его чувства – это не что-то правильное и значительное, старается угодить внешнему. Поэтому во взрослом возрасте такие дети не плачут, потому что не чувствуют такой потребности, что в разы хуже. Если человек очень давно не плакал, ему надо прислушаться к себе. А еще нужно посмотреть на своих детей, чтобы у них была полная свобода различать свои чувства, не надо запрещать им переживать их чувства, не нужно навязывать свои», - заключил собеседник НСН.

Самыми популярными эмоциями, которые испытывают россияне, оказались усталость (60%), тревога (46%) и надежда (38%). Примечательно, что 35% опрошенных россиян признались, что часто испытывают чувство тревожности, еще 32% - иногда, а 17% респондентов испытывают тревогу постоянно, говорится в результатах исследования редакции Новостей Mail, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

