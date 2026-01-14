«Пациентов, которые проходят такие тесты, не так много. Сейчас бесплатно ввели два вида тестов: на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки. Да, этих пациентов не так много, но это дорогостоящее исследование. Поэтому это со стороны Минздрава очень широкий жест и оправданный. Если объяснять простым языком, тесты могут выявить отклонения в составе хромосом. Что касается моногенных заболеваний, это, например, спинальная мышечная атрофия. Такие заболевания встречаются редко. Если оба родителя являются носителями заболевания, то при помощи генетического анализа эмбрионов мы можем выбрать тот эмбрион, который не является носителем», - рассказал он.

По его словам, это поможет снизить частоту рождения детей с наследственными заболеваниями.

«Я не думаю, что это изменит текущую ситуацию с точки зрения спроса на ЭКО. Эти пациенты все равно были нашими пациентами, просто это упростит им жизнь, не всем это было доступно. Аудитория несильно поменяется, так как подобное встречается нечасто. Но это поможет снизить частоту рождения детей с наследственными заболеваниями. Эти тесты являются вторым этапом на этом пути, первый этап – скрининг», - заключил собеседник НСН.

В Москве сейчас действует программа по проверке числа яйцеклеток и бесплатной заморозке, в регионах нужно выстроить такую же систему для борьбы с бесплодием, заявила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН.

