Врач рассказал, как закаливание станет профилактикой гриппа
Владислав Жемчугов заявил НСН, что закаливание допустимо только после лечения всех инфекций и сбоев в организме.
Закаливание позволяет повысить иммунитет организма, что является первоочередной профилактикой гриппа и других заболеваний, заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН.
Россиян ждет серьезный эпидемический подъем заболеваемости гриппом уже в феврале. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова, отметив, что погодные колебания и сезонные факторы создают идеальные условия для распространения вируса. По словам врача, ключевая задача россиян – не допустить распространения инфекции и правильно вести себя при первых симптомах болезни. Жемчугов рассказал, как не заболеть в период подъема.
«У нас десятки вирусов и бактерий, которые вызывают похожие симптомы, как грипп. К ним одинаковое отношение. Меры профилактики – это активная вакцинация и защита организма, например, закаливание. Важно укреплять иммунитет, конечно, лучше вакцинации с этим ничего не справится. Что касается закаливания, самое главное – выявить и убрать симптомы сниженного иммунитета. Это зачастую бывает в случае диабета, в случае гормональных сбоев и нарушений в организме. Если есть хронические заболевания, инфекции, например, туберкулёз, это тоже снижает иммунитет, хеликобактер в желудке… Нужно обследоваться у хорошего доктора, чтобы понять, что может снижать иммунитет. Это нужно компенсировать и пролечить. А затем, например, к осени начать использовать контрастный душ. Это уже повысит резистентность на фоне того, что пролечены другие проблемы и инфекции. Контрастный душ – это отличная штука», - рассказал он.
Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в России завершится через 7-9 недель. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
