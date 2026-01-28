Маркетплейсы предпочитают брать курьеров на аутсорсе, давая тем самым подработку офисным работникам, заявила в интервью НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

В 2025 году в России впервые снизилось (на 2%) количество курьеров, работающих на полную ставку, пишет «Коммерсант». При этом число предлагаемых вакансий на неполную ставку увечилось на 36%, отмечают эксперты рынка. По их данным, зарплаты курьеров составляют в среднем 154 и 127 тысяч рублей при полной частичной и занятости. Лоикова объяснила, как люди с дипломами о высшем образовании становятся курьерами на маркетплейсах.