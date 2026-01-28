«Курьер с двумя дипломами»: Почему офисные клерки превращаются в доставщиков
Россияне, имеющие работу и высшее образование, в праздники не брезгуют заниматься доставкой, при этом маркетплейсам не нужны штатные курьеры, сказала в эфире НСН Зулия Лоикова.
Маркетплейсы предпочитают брать курьеров на аутсорсе, давая тем самым подработку офисным работникам, заявила в интервью НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
В 2025 году в России впервые снизилось (на 2%) количество курьеров, работающих на полную ставку, пишет «Коммерсант». При этом число предлагаемых вакансий на неполную ставку увечилось на 36%, отмечают эксперты рынка. По их данным, зарплаты курьеров составляют в среднем 154 и 127 тысяч рублей при полной частичной и занятости. Лоикова объяснила, как люди с дипломами о высшем образовании становятся курьерами на маркетплейсах.
«Если мы берем большие маркетплейсы, либо службы доставки – это все аутсорсинговая история, здесь не может быть полной ставки. Компаний, имеющих собственный курьерский пункт, всегда было немного. Им проще пользоваться агрегаторами, потому что не нужно держать в штате человека. Он может быть недозагружен, так что это абсолютно нормальная история. Частичная занятость – это подработка. Курьерами работают люди с двумя и даже с тремя высшими образованиями, которые заняты в офисе, но так подрабатывают. Их очень много», - подчеркнула эксперт.
По ее словам, большинство таких подработок приходится на праздники.
«Стандартный пик нагрузки всегда перед Новым годом и в праздничные дни: люди заказывают доставку, чтобы не выходить из дома. В эти дни всегда большой загруз по доставке. Дальше идет падение спроса, а следующий пик - это уже гендерные праздники», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что в России появится реестр курьеров, без регистрации в котором и сдачи тестов на знание ПДД с1 сентября 2027 года нельзя будет заниматься доставкой, напоминает «Радиоточка НСН».
