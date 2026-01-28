Кинокритик Голубчиков рассказал, почему Козловского убрали из «серых списков»
Актёра Данилу Козловского убрали из так называемых «серых списков» после того, как он снялся в фильме Алексея Учителя о Дмитрие Шостаковиче. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал кинокритик Александр Голубчиков.
По его словам, это стало очевидно, так как «на осенних питчингах в «Фонде кино» или в Минкульте» поддержку получили проекты с участием Козловского.
«Это не может не радовать, потому что Даня хороший актёр, и было как-то даже тоскливо без него на больших и малых экранах», — отметил кинокритик.
Голубчиков добавил, что если Козловскому кто-то помог, то надо поблагодарить этого человека, так как заслуги артиста «перед отечественным кинематографом неоспоримы».
Ранее кинокритик Лидия Маслова в беседе с «Радиоточкой НСН» назвала Данилу Козловского лучшим актёром 2025 года в России.
