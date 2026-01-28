Путин 29 января встрется с президентом ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин 29 января встретится с лидером ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.

В МИД Украины заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Отмечается, что переговоры пройдут в рамках официального визита эмиратского президента в Россию.

«Лидеры обсудят ключевые направления российско-эмиратского сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня», - говорится в сообщении.

Ранее в Кремле сообщили, что в графике Путина значится встреча с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ПереговорыОАЭРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры