Путин 29 января встрется с президентом ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин 29 января встретится с лидером ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.
Отмечается, что переговоры пройдут в рамках официального визита эмиратского президента в Россию.
«Лидеры обсудят ключевые направления российско-эмиратского сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня», - говорится в сообщении.
Ранее в Кремле сообщили, что в графике Путина значится встреча с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru