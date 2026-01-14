Нехватка кадров, безусловно, негативно сказывается на медицинском обслуживании в России, однако, когда речь идет о новорожденных, здесь критическую роль играет состояние здоровья самой матери. Об этом НСН рассказал президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.

Накануне сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил НСН, что в родильном доме Новокузнецка, где на новогодних праздниках погибло девять детей, не хватало среднего медицинского персонала. «Остро стоит проблема кадров. За ребенком наблюдает не врач, а средний медицинский персонал, которого там просто нет. Акушерок заменяли санитарки!», - отметил он. Серов раскрыл, что этой проблеме уже много лет, однако она не является основной.

«Не хватает кадров уже лет 30-35. Вот приходит доктор на обход, с ним приходят коллеги и одна медсестра - это у нас. А в Европе вместе с врачом приходит пять-шесть средних медработников, которым он диктует, что нужно сделать. А у нас некому диктовать, доктор сам должен впрягаться. А когда не хватает средних медработников, начинают искать среди санитарок. Это застарелая проблема. И это не только связано с тем, что у нас не хватает народа, у нас просто работа врача и медработника абсолютно не поддерживается и в СМИ, и в какой-то степени нашим руководством тоже. Только когда прошел ковид, поняли, что без медиков трудно справиться», - заметил он.