Акушер-гинеколог указал на проблему плохого здоровья рожениц в России
Около 40% матерей приходят на роды с лишним весом и диабетом, также многие являются носителями половых инфекций, которые потом передаются младенцам, заявил НСН Владимир Серов.
Нехватка кадров, безусловно, негативно сказывается на медицинском обслуживании в России, однако, когда речь идет о новорожденных, здесь критическую роль играет состояние здоровья самой матери. Об этом НСН рассказал президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.
Накануне сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил НСН, что в родильном доме Новокузнецка, где на новогодних праздниках погибло девять детей, не хватало среднего медицинского персонала. «Остро стоит проблема кадров. За ребенком наблюдает не врач, а средний медицинский персонал, которого там просто нет. Акушерок заменяли санитарки!», - отметил он. Серов раскрыл, что этой проблеме уже много лет, однако она не является основной.
«Не хватает кадров уже лет 30-35. Вот приходит доктор на обход, с ним приходят коллеги и одна медсестра - это у нас. А в Европе вместе с врачом приходит пять-шесть средних медработников, которым он диктует, что нужно сделать. А у нас некому диктовать, доктор сам должен впрягаться. А когда не хватает средних медработников, начинают искать среди санитарок. Это застарелая проблема. И это не только связано с тем, что у нас не хватает народа, у нас просто работа врача и медработника абсолютно не поддерживается и в СМИ, и в какой-то степени нашим руководством тоже. Только когда прошел ковид, поняли, что без медиков трудно справиться», - заметил он.
Также Серов указал на то, что несмотря на критическую необходимость соблюдения санитарных норм в больницах и роддомах, первоочередное значение играет здоровье матерей, которое сегодня очень сильно страдает.
«То, что случилось в Новокузнецке не совсем связано с нехваткой врачей. Роддом закрылся, потому что там была гриппоподобная инфекция, это никак не нарушение санитарных норм. Ребенок не заболевает от того, что в родильном доме есть стафилококк. Он есть в любом родильном отделении. Потом некоторые дети были глубоко недоношенными – пятимесячными. Чтобы такого ребенка выходить, надо потратить примерно треть бюджета родильного дома. Конечно, в роддоме мало возможностей для такой интенсивной терапии. Санитарные нормы, да, трудно соблюдать, когда не хватает персонала. Однако для плода внешняя среда – это его мать, ее здоровье. Это не грязные тряпки на полу. Какое здоровье у наших женщин, которые идут на роды? Чуть ли не 40% имеют избыточный вес, инфекции, перенесенные половым путем. А беременная спокойно может передать ее новорожденному. Мы не должны забывать, что до женщин по СМИ не доводится необходимая информация по подготовке к родам. Приходят женщины с диабетом, они курят, выпивают и хотят здорового ребенка», - рассказал врач.
Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила НСН, что персонал роддома должен быть всегда привит, должны регулярно делаться смывы с контактного персонала и с оборудования, однако иногда сами роженицы могут быть носителями опасной для ребенка инфекции.
