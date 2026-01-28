«Золотой час»: Автоэксперт усомнился во влиянии кнопки SOS на безопасность
Система экстренного вызова в авто необходима в случае чрезвычайной ситуации, но многие водители игнорируют ее, заявил НСН главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Отмена моратория на установку кнопки SOS в автомобиле позитивно скажется при вызове экстренных служб на сложные ДТП, однако многие автомобилисты и до временного запрета по факту не устанавливали у себя эту систему, рассказал НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Минпромторг предложил досрочно вернуть кнопку SOS в машины, ввозимые в Россию физлицами, сообщает Autonews. ru. Мораторий был рассчитан до конца 2027 года. Сейчас установка системы необходима только для юрлиц. Если инициативу одобрят, то вновь ставить кнопки SOS придется уже с 1 апреля 2026 года. Минпромторг обосновал ускоренное внедрение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» приоритетом безопасности на дорогах.
«Насколько сильно возращение кнопки повлияет на безопасность, можно спорить, потому что многие это устройство по факту не устанавливают. Его приобретают, получают документы, но потом эта коробочка так где-нибудь и валяется. Мораторий действует уже несколько лет, но никакой статистики по ДТП именно с теми автомобилями, которые были ввезены без этой кнопки, нет», - заявил Кадаков.
Вместе с тем, если система экстренного вызова установлена на автомобиле, то в случае ДТП она помогает экстренным службам быстрее реагировать и может спасти жизни.
«Есть ситуации, когда человек едет по забытой Богом дороге, где может не оказаться свидетелей ДТП, вылетает с нее и врезается в дерево. Если есть система экстренного вызова и связь, то пакет информации уходит оператору, который может связаться с водителем и уточнить, что произошло. Если связи нет, значит случилось что-то плохое и на место нужно отправлять службу спасения. Наличие этой системы повышает безопасность людей и сокращает время реагирования до того золотого часа, когда человека надо спасать», - пояснил автоэксперт.
Отмена моратория ситуацию на автомобильном рынке не изменит, хотя и станет для автолюбителей дополнительной тратой.
«Установление кнопки SOS некоторое время назад стоило около 40 тысяч рублей. Это деньги, лишняя беготня, бумаги, но все это не повлияет на решение о покупке автомобиля. Если кто-то хочет ввезти праворульную машину за 1,5 млн рубля и считает, что это лучше, чем покупать что-то другое, то вынужден будет заплатить за эту коробочку», - уверен главред журнала «За рулем».
Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее рассказал НСН, что Rolls-Royce сейчас в моде в России, автомобиль обогнал Bentley и Lamborghini по продажам в 2025 году.
