Отмена моратория на установку кнопки SOS в автомобиле позитивно скажется при вызове экстренных служб на сложные ДТП, однако многие автомобилисты и до временного запрета по факту не устанавливали у себя эту систему, рассказал НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Минпромторг предложил досрочно вернуть кнопку SOS в машины, ввозимые в Россию физлицами, сообщает Autonews. ru. Мораторий был рассчитан до конца 2027 года. Сейчас установка системы необходима только для юрлиц. Если инициативу одобрят, то вновь ставить кнопки SOS придется уже с 1 апреля 2026 года. Минпромторг обосновал ускоренное внедрение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» приоритетом безопасности на дорогах.

«Насколько сильно возращение кнопки повлияет на безопасность, можно спорить, потому что многие это устройство по факту не устанавливают. Его приобретают, получают документы, но потом эта коробочка так где-нибудь и валяется. Мораторий действует уже несколько лет, но никакой статистики по ДТП именно с теми автомобилями, которые были ввезены без этой кнопки, нет», - заявил Кадаков.