Посадившего Airbus в поле пилота Белова попросили оправдать и вернуть к полетам
Олег Смирнов заявил НСН, что пилот «Уральских авиалиний» заслужил прощения за свою ошибку в небе и пересмотра обвинений в его сторону, так как спас жизни пассажиров.
Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле в Новосибирской области, выполнял инструкцию авиакомпании и вообще спас людей, так что с него необходимо снять обвинения. Об этом НСН рассказал председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.
С пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, в 2023 году экстренно посадившего пассажирский Airbus в поле в Новосибирской области без жертв и пострадавших, потребовали компенсацию в 119 млн рублей за повреждения самолета в результате авиаинцидента. В отличие от пилота Дамира Юсупова, оказавшегося в похожей ситуации, ему не присвоили Героя России: в сентябре 2025 года Следственный комитет РФ (СК ) завёл на него уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Компенсацию пытаются взыскать за повреждение лопаток двигателя, створок шасси и тормозов, хотя у «Уральских авиалиний» нет претензий к пилоту: перевозчик получил солидную страховую компенсацию от Airbus.
Смирнов раскрыл, что часть вины все же лежит на Белове.
«Ситуация Юсупова и ситуация Белова требовали очень разных действий от командиров кораблей. После награждения Юсупова потом к экипажу было немало претензий со стороны Государственной комиссии. Здесь же Белов сам организовал себе проблему, потому что грубо нарушил существующее в мировой авиации правило: если у тебя произошел отказ техники, который не делает возможным продолжение полета, производи посадку на ближайшем аэродроме. А он уже видел взлетно-посадочную полосу Омска, но принял решение уйти в Новосибирск. При том, что отказ был серьезный. Да, там полоса короче, чем в Новосибирске, и ее могло не хватить. Но в таком случае самолет просто выкатился бы за пределы ВПП, и этим бы кончилось», - рассказал он.
Росавиация по итогам расследования указывала как на естественный износ деталей шасси, так и на необоснованное решение пилотов уходить на Новосибирск из-за ошибки в расчётах необходимого количества топлива.
В оправдание пилота Смирнов напомнил, что тот действовал по рекомендации авиакомпании, согласно которой ему следовало проигнорировать аэропорт Омска.
«То, что он смог посадить, - это профессиональное чудо. То, что все остались живы, могло бы стать смягчающим обстоятельством, несмотря на то, что он нарушил правила. Авиакомпанию тут тоже надо было привлечь к расследованию, потому что, я не знаю, нашли этот документ, или нет, но она ориентировала командиров кораблей производить вынужденные посадки только на тех аэродромах, где есть бригады по обслуживанию этого самолета. В Омске такой бригады не было, в Новосибирске была. Поэтому командир корабля и выполнял эту рекомендацию. Здесь у него не хватило командирской хватки, чтобы отказаться от этого требования. Да, его бы лишили премиальных за это, но это можно было бы обжаловать. А прокуратура расследует только то, как исполняются существующие авиационные правила», - раскрыл Смирнов.
По мнению собеседника НСН, надо учесть, что посадка обошлась без жертв, и пойти навстречу пилоту, сняв с него все обвинения.
«Я думаю, что прокуратура тоже должна войти в положение и учесть спасение людей. Надо прекратить все уголовные дела и дать ему возможность продолжить полеты в качестве командира корабля. Что касается финансовых издержек, то здесь уже дело принципа. По каждой статье ему добавляется сумма, потому что финансовые издержки прокуратура справедливо кладет на виновника. Но непонятна позиция авиакомпании: насколько гуманно и порядочно требовать миллионы, если они получили по страховке миллиард с лишним рублей. Я думаю, что это вполне возможно решить досудебным путем между авиакомпанией и этим человеком, чтобы снять с него обвинения», - подытожил он.
Напомним, что пилот Дамир Юсупов, в свое время посадивший самолет в кукурузном поле в 2019 году, ранее говорил, что гордится своими коллегами, севшими в пшеничном поле Новосибирской области в 2023 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
