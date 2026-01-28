Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле в Новосибирской области, выполнял инструкцию авиакомпании и вообще спас людей, так что с него необходимо снять обвинения. Об этом НСН рассказал председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.

С пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, в 2023 году экстренно посадившего пассажирский Airbus в поле в Новосибирской области без жертв и пострадавших, потребовали компенсацию в 119 млн рублей за повреждения самолета в результате авиаинцидента. В отличие от пилота Дамира Юсупова, оказавшегося в похожей ситуации, ему не присвоили Героя России: в сентябре 2025 года Следственный комитет РФ (СК ) завёл на него уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Компенсацию пытаются взыскать за повреждение лопаток двигателя, створок шасси и тормозов, хотя у «Уральских авиалиний» нет претензий к пилоту: перевозчик получил солидную страховую компенсацию от Airbus.

Смирнов раскрыл, что часть вины все же лежит на Белове.

«Ситуация Юсупова и ситуация Белова требовали очень разных действий от командиров кораблей. После награждения Юсупова потом к экипажу было немало претензий со стороны Государственной комиссии. Здесь же Белов сам организовал себе проблему, потому что грубо нарушил существующее в мировой авиации правило: если у тебя произошел отказ техники, который не делает возможным продолжение полета, производи посадку на ближайшем аэродроме. А он уже видел взлетно-посадочную полосу Омска, но принял решение уйти в Новосибирск. При том, что отказ был серьезный. Да, там полоса короче, чем в Новосибирске, и ее могло не хватить. Но в таком случае самолет просто выкатился бы за пределы ВПП, и этим бы кончилось», - рассказал он.

Росавиация по итогам расследования указывала как на естественный износ деталей шасси, так и на необоснованное решение пилотов уходить на Новосибирск из-за ошибки в расчётах необходимого количества топлива.

В оправдание пилота Смирнов напомнил, что тот действовал по рекомендации авиакомпании, согласно которой ему следовало проигнорировать аэропорт Омска.