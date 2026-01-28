По словам собеседника НСН, возможности Ирана для военного удара сегодня ограничены.

«Они могут активизировать свои прокси, а в регионе их становится все меньше. Военный потенциал тоже сильно пошатнулся за последние три года. Как минимум Сирия полностью выпала. «Хезболла» в Ливане находится в крайне ослабленном состоянии. Наверное, из боеспособных прокси остаются только хуситы в Йемене. Однако в случае перебоев с поставками вооружений и технологий Иран вряд ли сможет ответить масштабной прокси-атакой по региону. В том числе на ближайших союзников Штатов, включая Израиль», - объяснил Останин-Головня.

Ранее сообщалось, что, согласно данным авиационного ресурса Flightradar24, американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в понедельник в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, расположился в Аравийском море у побережья Омана. При это телеканал Fox News со ссылкой на информированный источник, сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности, передает «Радиоточка НСН».

