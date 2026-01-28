Нечем ответить: Почему Ирану удобнее избежать военного конфликта с США
Возможности Ирана для военного удара США ограничены, кроме того, эскалация на Ближнем Востоке породит проблемы на глобальном энергетическом рынке, сказал НСН Василий Останин-Головня.
Иран скорее пойдет на мирное урегулирование противоречий с США, поскольку на Ближнем Востоке осознают последствия эскалации. Кроме того возможности Исламской Республики для военного ответа сегодня ограничены, заявил в беседе с НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, заявил, что еще одна армада американских кораблей движется к Ирану. Однако он подчеркнул, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренности с Тегераном. Останин-Головня отметил, что на Ближнем Востоке хорошо понимают последствия возможной эскалации, но политика Трампа может быть непредсказуемой.
«Если внутренняя нестабильность Ирана будет эскалироваться внешним вмешательством, есть вероятность, что это выйдет за границы Исламской Республики, затронет непосредственно субрегион Персидского залива. Это один из важнейших транспортно-логистических узлов в цепочках мировых поставок нефти, что вызывает опасения относительно стабильности глобального энергетического рынка и несет прямую угрозу ближайшим союзникам США из числа арабских монархов Залива. Как показала практика с израильскими ударами по резиденции ХАМАС в столице Катара, США в некоторых случаях готовы пожертвовать обязанностями, которые брали на себя в рамках военно-стратегического сотрудничества с ближайшими союзниками. Поэтому, вероятнее всего, стороны до последнего будут выторговывать более выгодные условия для себя. При этом политика Трампа достаточно непредсказуема, в том числе, и на Ближнего Востока», - сказал он.
По словам собеседника НСН, возможности Ирана для военного удара сегодня ограничены.
«Они могут активизировать свои прокси, а в регионе их становится все меньше. Военный потенциал тоже сильно пошатнулся за последние три года. Как минимум Сирия полностью выпала. «Хезболла» в Ливане находится в крайне ослабленном состоянии. Наверное, из боеспособных прокси остаются только хуситы в Йемене. Однако в случае перебоев с поставками вооружений и технологий Иран вряд ли сможет ответить масштабной прокси-атакой по региону. В том числе на ближайших союзников Штатов, включая Израиль», - объяснил Останин-Головня.
Ранее сообщалось, что, согласно данным авиационного ресурса Flightradar24, американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в понедельник в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, расположился в Аравийском море у побережья Омана. При это телеканал Fox News со ссылкой на информированный источник, сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности, передает «Радиоточка НСН».
