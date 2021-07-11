Диетологи рассказали о снижающих риск заражения COVID-19 продуктах

Рыбу, яйца, мясо птицы и другие нежирные белковые продукты рекомендуются употреблять в пищу, чтобы поддерживать иммунитет в период пандемии коронавируса, сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макишу.

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Специалист объясняет это тем, что легкие белковые продукты снижают риск заражения COVID-19.

«Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета», - советует Макиша.

Ранее врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева в интервью «Российской газете» рекомендовала меньше употреблять насыщенные и транс-изомеры жирных кислот, чтобы организм заболевшего коронавирусом эффективно бороться с вирусом.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:КоронавирусВрач-диетологЯйцаРыба
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