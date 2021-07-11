Диетологи рассказали о снижающих риск заражения COVID-19 продуктах

Специалист объясняет это тем, что легкие белковые продукты снижают риск заражения COVID-19.

«Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета», - советует Макиша.

Ранее врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева в интервью «Российской газете» рекомендовала меньше употреблять насыщенные и транс-изомеры жирных кислот, чтобы организм заболевшего коронавирусом эффективно бороться с вирусом.

