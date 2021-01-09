Диетолог назвала опасные при коронавирусе продукты
Соль и сахар стоит ограничить в своем рационе инфицированным COVID-19. Также рекомендуется меньше употреблять насыщенные и транс-изомеры жирных кислот, чтобы организм заболевшего эффективно боролся с вирусом. Такой совет дала врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева в интервью «Российской газете».
Бурляева рассказала, что рекомендации о диете при COVID-19 Роспотребнадзор разработал вместе со специалистами ФИЦ питания и биотехнологии. Эксперты рекомендуют на время лечения и реабилитации от коронавируса внести в список «запрещенных» продуктов сахаристые и мучные кондитерские изделия, хлебобулочные изделия из пшеницы, сладкую газировку и сокосодержащие напитки, фастфуд и чипсы, майонез и сыр с массовой долей жира более 30%, колбасные изделия, в том числе деликатесы, а также сосиски.
Бурляева также поддержала рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в соответствии с которыми во время пандемии коронавируса следует ограничить употребление алкоголя, пишут «Известия».
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн в эфире НСН отмечал, что курение в период пандемии COVID-19 может стать смертельно опасной привычной, поскольку снижает иммунитет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru