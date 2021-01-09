Диетолог назвала опасные при коронавирусе продукты

Бурляева рассказала, что рекомендации о диете при COVID-19 Роспотребнадзор разработал вместе со специалистами ФИЦ питания и биотехнологии. Эксперты рекомендуют на время лечения и реабилитации от коронавируса внести в список «запрещенных» продуктов сахаристые и мучные кондитерские изделия, хлебобулочные изделия из пшеницы, сладкую газировку и сокосодержащие напитки, фастфуд и чипсы, майонез и сыр с массовой долей жира более 30%, колбасные изделия, в том числе деликатесы, а также сосиски.

Бурляева также поддержала рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в соответствии с которыми во время пандемии коронавируса следует ограничить употребление алкоголя, пишут «Известия».

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн в эфире НСН отмечал, что курение в период пандемии COVID-19 может стать смертельно опасной привычной, поскольку снижает иммунитет.

