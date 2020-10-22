Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора не нашли коронавирус на продуктах питания. Об этом говорится на сайте ведомства.

Образцы вируса SARS-CoV-2 были обнаружены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды - в медорганизациях, а также в магазинах и транспорте. Это составляет 0,13% от всего числа исследованных проб.