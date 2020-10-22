Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора не нашли коронавирус на продуктах питания. Об этом говорится на сайте ведомства.

Образцы вируса SARS-CoV-2 были обнаружены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды - в медорганизациях, а также в магазинах и транспорте. Это составляет 0,13% от всего числа исследованных проб.

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Всего было проведено более 135 тыс. исследований.

Ранее диетолог Ольга Деккер назвала продукты, снижающие риск заражения коронавирусом, сообщает Ura.ru.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПродуктыРоспотребнадзорКоронавирус
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