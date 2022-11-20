Диетологи назвали продукты для продолжения рода
Чтобы обеспечить выработку мужских и женских гормонов, следует ввести в рацион определенные продукты, пишут «Известия».
Выработка эстрогенов (женских гормонов) и андрогены (мужских) напрямую зависит от употребления конкретных продуктов, считает диетолог Людмила Микитюк.
«Жирная рыба (особенно лосось, тунец, сельдь, форель) питательна и полезна для сердца, снижает воспалительные процессы. Содержащиеся в мясе белки — основной строительный материал для мышц, а железо насыщает организм кислородом. Молочные продукты богаты минералами, витаминами и белками, необходимыми мужчине для выработки тестостерона… Можно добавить зерна граната. Этот фрукт — сильный стимулятор потенции, к тому же защищает предстательную железу, снижая риск заболеваний раком», - посоветовала диетолог полезные для мужского организма продукты.
По мнению гинеколога Любови Ерофеевой, особое значение для выработки эстрогена имеют соя и петрушка. Также для поддержания гормонального баланса в женском организме рекомендуется включить в рацион семена льна, кунжутное семя, бобовые, рожь, пшеница, ячмень, чернослив, курага, орехи, абрикос, груши, яблоки, виноград, цитрусовые, качественные белки как растительного, так и животного происхождения, а также медленные углеводы, которые не приводят к излишкам веса, пишет издание.
Ранее психолог Марина Гладышева призвала отказаться от вредных привычек, подчеркнув, что это сложно из-за привязанности на уровне гормонов. Этим она объяснила заедание и тягу к сладкому.
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