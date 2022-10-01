Психологи раскрыли, как работа супругов влияет на брак
Общие цели, которые объединяют супругов, помогают сохранить гармонию в личных отношениях, когда завершатся гормональные бури медового месяца.
«В самом начале, когда гормоны иногда затмевают рассудок, отношения строятся на высокой страсти, привлекательности. Но постепенно страсть снижается. Отношения становятся более спокойными, появляются различные бытовые конфликты, обнаруживаются проблемы в мировоззрении, разница в характерах. Тогда очень важно иметь то, что соединяет партнеров. И как раз общая профессия тоже является таким связующим звеном», — рассказал «Известиям» психотерапевт, психолог-сексолог Алексей Вилков.
Специалист подчеркнул, что представители одной профессиональной сферы деятельности и в быту найдут общие темы для обсуждения. В противном случае с течением времени могут из-за привыкания отдаляться друг от друга при отсутствии других сфер интересов. Это, по словам эксперта, может привести к серьезному кризису в отношениях.
Ранее телеведущая ток-шоу «Давай поженимся», профессиональная сваха Роза Сябитова объяснила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рост количества разводов в России с «потерянным поколением» и модными в соцсетях дискуссиями на тему «как прогнуть мужчину».
«Ментальность изменилась, влияние времени, соцсетей, живем в сложное время, пандемия, плюс выросло такое «потерянное поколение». Это молодежь, у которой сбиты по жизни ориентиры. Вот и болтаются все, как кое-что в проруби», - сказала Сябитова.
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