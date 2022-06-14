Психолог рассказала о привычках, которые способны испортить жизнь

Курение, алкоголь или заедание, а также любовь к сладкому могут испортить человеку жизнь. Об этом предупредила психолог Марина Гладышева. По ее словам, отказаться от этих привычек сложно, потому что возникает привязанность на уровне гормонов.

С помощью сигарет люди пытаются закрыть какую-то проблему: в момент затяжки появляется ощущение, что становится хорошо. Однако в итоге получается наоборот.

Алкоголь, по словам психолога, также дает иллюзию, что с его помощью можно отключиться от какой-то проблемы. В результате можно перейти у постоянному употреблению алкоголя по пятницам или по выходным, пишет «Вечерняя Москва».