Психолог рассказала о привычках, которые способны испортить жизнь
Курение, алкоголь или заедание, а также любовь к сладкому могут испортить человеку жизнь. Об этом предупредила психолог Марина Гладышева. По ее словам, отказаться от этих привычек сложно, потому что возникает привязанность на уровне гормонов.
С помощью сигарет люди пытаются закрыть какую-то проблему: в момент затяжки появляется ощущение, что становится хорошо. Однако в итоге получается наоборот.
Алкоголь, по словам психолога, также дает иллюзию, что с его помощью можно отключиться от какой-то проблемы. В результате можно перейти у постоянному употреблению алкоголя по пятницам или по выходным, пишет «Вечерняя Москва».
Как отмечает Гладышева, еда – такая же зависимость, как сигареты и алкоголь. По ее словам, чаще от этой привычки страдают женщины, которым не хватает счастья и других удовольствий. «Съесть что-нибудь вкусненькое» - это самый простой способ уйти от какой-то недостижимой в один момент цели, например, заработать денег, выйти замуж, купить квартиру или машину.
По словам специалиста, вредными можно считать также, например, привычку проводить выходные в одиночестве – это отдаляет от социума, или способность безответно влюбляться в разных мужчин и страдать от этого.
Избавиться от вредной привычки можно, решив важную жизненную проблему. Часто люди отказываются от курения, когда у них рождается ребенок. А вот если отказываться от чего-то при помощи силы воли, то в большинстве случаев есть риск вернуться к этому.
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