Диетолог рассказала, чем опасно вегетарианство для детей и беременных женщин
Россияне сейчас питаются ужасно, а несбалансированный рацион при вегетарианстве опасен для детей, отметила НСН врач Лидия Ионова.
Вегетарианство полезнее для мужчин, чем для женщин, но может быть опасным для детей, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-диетолог Лидия Ионова.
«Вегетарианство для детей? Лучше этого не делать, потому что у ребенка больше потребность в белке. Вопрос всегда в качестве рациона питания, если он абсолютно сбалансирован и родители в этом уверены, то это может быть нормальным. Однако, к сожалению, много вариантов, когда люди являются вегетарианцами и питаются совершенно не сбалансировано. Тогда это становится опасным для ребенка», – сказала она.
Она также объяснила, при каких условиях можно переходить на вегетарианство беременным женщинам.
«Беременным - только в том случае, если они получают нутритивную поддержку и восполняют дефицит, в первую очередь, витамина B12 и остальных витаминов, потребность которых во время беременности повышается. При этом витамин B12 содержится только в животных продуктах», - отметила диетолог.
По словам Ионовой, нельзя сделать однозначный вывод о пользе или вреде вегетарианства, однако для мужчин отказ от мяса дает больше положительных эффектов, чем для женщин.
«Люди сейчас настолько ужасно питаются, что бывают случаи, когда вегетарианство может пойти им на пользу. Если мужчина является вегетарианцем - это не так критично, а вот у женщин происходит ежемесячная потеря железа, которую необходим восполнять», - заключила собеседница НСН.
Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала НСН, что отказ от мяса или алкоголя не избавит человека от опасности онкологии.
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