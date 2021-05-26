Диетолог рассказала, чем опасно вегетарианство для детей и беременных женщин

Россияне сейчас питаются ужасно, а несбалансированный рацион при вегетарианстве опасен для детей, отметила НСН врач Лидия Ионова.

Вегетарианство полезнее для мужчин, чем для женщин, но может быть опасным для детей, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-диетолог Лидия Ионова.

«Вегетарианство для детей? Лучше этого не делать, потому что у ребенка больше потребность в белке. Вопрос всегда в качестве рациона питания, если он абсолютно сбалансирован и родители в этом уверены, то это может быть нормальным. Однако, к сожалению, много вариантов, когда люди являются вегетарианцами и питаются совершенно не сбалансировано. Тогда это становится опасным для ребенка», – сказала она.
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Она также объяснила, при каких условиях можно переходить на вегетарианство беременным женщинам.

«Беременным - только в том случае, если они получают нутритивную поддержку и восполняют дефицит, в первую очередь, витамина B12 и остальных витаминов, потребность которых во время беременности повышается. При этом витамин B12 содержится только в животных продуктах», - отметила диетолог.

По словам Ионовой, нельзя сделать однозначный вывод о пользе или вреде вегетарианства, однако для мужчин отказ от мяса дает больше положительных эффектов, чем для женщин.

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«Люди сейчас настолько ужасно питаются, что бывают случаи, когда вегетарианство может пойти им на пользу. Если мужчина является вегетарианцем - это не так критично, а вот у женщин происходит ежемесячная потеря железа, которую необходим восполнять», - заключила собеседница НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БеременностьДетиПитание
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