Врач месяц питался фастфудом и превратился в пищевого наркомана

Он рассказал, что начал вяло соображать и плохо спать из-за тревожных мыслей и страха перед повседневными делами. Кроме того, врач стал страдать от изжоги запоров и геморроя, пишет «Свободная пресса».

Вместе с этим Туллекен заметил, что у него появилась зависимость от еды – он превратился в пищевого наркомана.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала НСН, что отказ от мяса или алкоголя не избавит человека от опасности онкологии, а к проблеме нужно подходить комплексно.

