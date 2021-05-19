Врач месяц питался фастфудом и превратился в пищевого наркомана

Британский медик Крис ван Туллекен провел эксперимент над своим организмом, питаясь только фастфудом. Он употреблял вредную пищу в течение четырех недель, сообщает Daily Mail.

За время эксперимента у мужчины появились лишние килограммы и серьезные проблемы со здоровьем.

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Он рассказал, что начал вяло соображать и плохо спать из-за тревожных мыслей и страха перед повседневными делами. Кроме того, врач стал страдать от изжоги запоров и геморроя, пишет «Свободная пресса».

Вместе с этим Туллекен заметил, что у него появилась зависимость от еды – он превратился в пищевого наркомана.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала НСН, что отказ от мяса или алкоголя не избавит человека от опасности онкологии, а к проблеме нужно подходить комплексно.

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