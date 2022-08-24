Онкология или упадок сил: Диетолог опровергла связь диабета с отсутствием аппетита

Отсутствие аппетита может быть связано с онкологическим заболеванием, заявила НСН диетолог Маргарита Королева.

Снижение аппетита может быть вызвано сытостью организма и упадком сил, а в некоторых случаях и онкологией, заявила диетолог Маргарита Королева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала возможные причины отсутствия аппетита. По её словам, на это могут влиять опухоли гипофиза, сниженная функция щитовидной железы — гипотиреоз, а также сахарный диабет. Королева предложила свое объяснение проблемы.

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«Я не берусь утверждать по поводу опухоли гипофиза, там разного рода бывают опухоли. Гипофиз управляет многими процессами в организме и системой работы организма в целом, поэтому как это может оказать влияние на функцию насыщения человека не берусь сказать. Что касается сахарного диабета, я думаю, что снижение аппетита может быть вызвано сытостью организма. Упадок сил и много всяких причин может быть связано с потерей аппетита. В состоянии сахарного диабета, согласно моим наблюдениям, и согласно тем биохимическим процессам, которые происходят в организме человека, аппетит у них достаточный. Индивидуально у кого-то высокий, у кого-то несколько снижен. Если человек выполняет рекомендации врача, регулярно питается, делает это своевременно, если он удовлетворяет чувство голода, то он не будет страдать отсутствием аппетита и избыточной сытостью. Если человек приобрел инсулинорезистентность, то есть на подступах к диагнозу сахарный диабет у него зачастую повышенный аппетит, и повышение аппетита определяется состоянием островковой части поджелудочной железы. А постоянные выбросы инсулина приводят к снижению сахара в крови, что влечет за собой состояние голода и желание поесть, что-нибудь и даже несвоевременно графику», - отметила специалист.

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Она считает, если нет аппетита, человека надо обследовать.

«Смотреть состояние желудочно-кишечного тракта, желудочный сок, состояние всех секретов желудочно-кишечного тракта, состояние слизистой и проводить онкопоиск у человека. Отсутствие аппетита может быть связано с онкологическим заболеванием. Когда человеку просто плохо, его иммунитет напряженный, у него высокая температура и организм борется с какой-то проблемой, инфекцией – вирусной, бактериальной, тогда человеку не до еды, ему не хочется есть. Тем не менее часто и по чуть-чуть его обязательно кормят для того, чтобы он получал всё необходимое, просто, для поддержания сил и выздоровления. Нужно смотреть всегда на причину. Что угнетает секреторную активность желудочно-кишечного тракта и какова причина тому. Какая проблема там? Почему не работают центры, формирующие состояние голода? И какие на то причины?» - подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог перечислила продукты, способствующие детоксикации организма. По словам Королевы, нужно отдавать предпочтение крестоцветным овощам - брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие. В них содержится больше серы, которая обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.

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ФОТО: РИА Новости
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