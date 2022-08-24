Онкология или упадок сил: Диетолог опровергла связь диабета с отсутствием аппетита

Она считает, если нет аппетита, человека надо обследовать.

«Смотреть состояние желудочно-кишечного тракта, желудочный сок, состояние всех секретов желудочно-кишечного тракта, состояние слизистой и проводить онкопоиск у человека. Отсутствие аппетита может быть связано с онкологическим заболеванием. Когда человеку просто плохо, его иммунитет напряженный, у него высокая температура и организм борется с какой-то проблемой, инфекцией – вирусной, бактериальной, тогда человеку не до еды, ему не хочется есть. Тем не менее часто и по чуть-чуть его обязательно кормят для того, чтобы он получал всё необходимое, просто, для поддержания сил и выздоровления. Нужно смотреть всегда на причину. Что угнетает секреторную активность желудочно-кишечного тракта и какова причина тому. Какая проблема там? Почему не работают центры, формирующие состояние голода? И какие на то причины?» - подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог перечислила продукты, способствующие детоксикации организма. По словам Королевы, нужно отдавать предпочтение крестоцветным овощам - брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие. В них содержится больше серы, которая обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.