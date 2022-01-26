Врач назвал помогающие справиться со стрессом продукты

Употребление продуктов, которые богаты белком, поможет справиться со стрессом, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, хорошее настроение связано с образованием серотонина, который образуется из триптофана.

Диетолог отметил, что именно белковая пища содержит много триптофана, и посоветовал есть на завтра, например, яйца, а не кашу или бутерброд. Гинзбург пояснил, что белок также содержится в мясе, отдельно он выделил индейку.

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Также он подчеркнул важность употребления орехов, бобовых и цельнозернового хлеба из-за содержания в них магния – который помогает организму меньше реагировать на раздражающие факторы.

Снизить артериальное давление можно с помощью регулярного употребления морковного сока. Об этом ранее сообщило британское издание Express со ссылкой на автора Харриет Уайтхед.


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ФОТО: flickr.com/Avrorra.com
ТЕГИ:Врач-диетологПродуктыСтресс
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