Врач назвал помогающие справиться со стрессом продукты

Также он подчеркнул важность употребления орехов, бобовых и цельнозернового хлеба из-за содержания в них магния – который помогает организму меньше реагировать на раздражающие факторы.

Снизить артериальное давление можно с помощью регулярного употребления морковного сока. Об этом ранее сообщило британское издание Express со ссылкой на автора Харриет Уайтхед.



