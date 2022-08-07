Перечислены продукты, способствующие детоксикации организма

Естественная детоксикация организма человека будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, сообщает радио Sputnik со ссылкой на профессора ФМБА России, доктора медицинских наук, врача-диетолога Маргариту Королеву.

По её словам, некачественная еда и злоупотребление спиртными напитками способны нанести серьезный урон здоровью. Система естественной детоксикации позволяет организму справляться с негативным воздействием этих факторов. По словам Королевой, нужно отдавать предпочтение крестоцветным овощам - брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие. В них содержится больше серы, которая обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.

Заведующий отделением Российского научного центра рентгенорадиологии, к.м.н Александр Дзизария в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о пользе здорового питания, отметив, что «полезно – не значит дорого».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеПродукты
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