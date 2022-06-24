«Депрессия и нагрузка»: Главный диетолог Москвы указала на опасность ожирения

В субботу, 25 июня, в Таганском парке пройдет третья дискуссия лектория «Здоровая Москва» на тему здорового питания. В ходе лектория Антонина Стародубова расскажет, как научиться получать удовольствие от полезных продуктов.

«В последние годы идет рост интереса к различным экологическим аспектам и возможностям с помощью питания повлиять на состояние здоровья и на фигуру. На лектории мы обсудим, в частности, как разнообразить свое питание, сделать его полезным. Думаю, будет много сезонных вопросов: как худеть и что есть летом. Отмечу, что избыточная масса тела и ожирение приводят к депрессии или являются ее следствием, дают дополнительную нагрузку на суставы. Но самое главное – избыточная масса тела приводит к формированию целого ряда метаболических нарушений и заболеваний, таких как сахарный диабет. Также повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний», - сказала Стародубова.

По ее словам, на сегодняшний день в Москве все больше жителей, которые соблюдают здоровое питание. Стародубова подчеркнула, что соблюдение принципов такого питания будет способствовать профилактике целого ряда заболеваний.