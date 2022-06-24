«Депрессия и нагрузка»: Главный диетолог Москвы указала на опасность ожирения

Избыточная масса тела приводит к ряду метаболических нарушений и заболеваний, отметила в эфире НСН Антонина Стародубова.

Избыточная масса тела и ожирение приводят к очень серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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В субботу, 25 июня, в Таганском парке пройдет третья дискуссия лектория «Здоровая Москва» на тему здорового питания. В ходе лектория Антонина Стародубова расскажет, как научиться получать удовольствие от полезных продуктов.

«В последние годы идет рост интереса к различным экологическим аспектам и возможностям с помощью питания повлиять на состояние здоровья и на фигуру. На лектории мы обсудим, в частности, как разнообразить свое питание, сделать его полезным. Думаю, будет много сезонных вопросов: как худеть и что есть летом. Отмечу, что избыточная масса тела и ожирение приводят к депрессии или являются ее следствием, дают дополнительную нагрузку на суставы. Но самое главное – избыточная масса тела приводит к формированию целого ряда метаболических нарушений и заболеваний, таких как сахарный диабет. Также повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний», - сказала Стародубова.

По ее словам, на сегодняшний день в Москве все больше жителей, которые соблюдают здоровое питание. Стародубова подчеркнула, что соблюдение принципов такого питания будет способствовать профилактике целого ряда заболеваний.

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«В целом, наблюдается две тенденции. По-прежнему есть люди, которые питаются с избыточной калорийностью и жирностью в точках быстрого питания. Но нельзя не отметить интерес к здоровому питанию и образу жизни в целом. В Москве очень много мест, где можно попробовать блюда, которые будут соответствовать всем принципам здорового питания. Сейчас все больше москвичей, которые соблюдают здоровое питание и обращают внимание на то, что они едят. Для всех людей без исключения будут подходить принципы здорового питания. Их соблюдение будет способствовать и профилактике целого ряда заболеваний и сохранению здоровья на долгие годы», - резюмировала Стародубова.

Лекторий «Здоровая Москва» — это цикл из 10 открытых встреч с врачами, диетологами, учеными, психологами, с которыми беседуют известные телеведущие и актеры. В ходе дискуссий они обсуждают тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки.

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ФОТО: CC0 / Pixabay/ Free-Photos /
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеМоскваРоссия
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