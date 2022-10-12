Диетолог объяснила, как выбрать полезный хлеб

В некоторых случаях хлеб может быть крайне полезен для здоровья. Однако все зависит от конкретного человека: например, страдающим хроническим гастритом лучше отказаться от ржаного хлеба. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова, сообщает «Вечерняя Москва».

Она отметила, что хлеб полезен для здоровья не во всех случаях.

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«Цельнозерновой, бездрожжевой хлеб в разумных количествах полезен для организма. В черном хлебе содержится витамин В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. В составе правильного черного хлеба должна быть только ржаная мука и не должно быть пшеничной. В хлебе из ржаной муки и цельного зерна много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника, помогают бороться с раком и снижают уровень холестерина», — рассказала диетолог.

По её словам, в 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20–25 процентов от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — только 10 процентов.

Иногда хлеб может быть вреден для здоровья, уточнила врач.

Она подчеркнула, что важно соблюдать меру.

«Один-два кусочка в день не нанесет вреда фигуре. В промышленном хлебе, помимо всего прочего, часто содержится слишком много соли. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при хроническом гастрите, повышенной кислотности, при обострении язвенной болезни, а также детям до трех лет. В белом хлебе много углеводов, в том числе и крахмала», — отметила Русакова.

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Как заметила диетолог, традиционно для приготовления хлеба используется пшеничная и ржаная мука, реже — кукурузная, ячменная или гречневая. В некоторые сорта хлеба также добавляют специи: зерна тмина, орехи, изюм, чеснок, курагу и зернышки (семена кунжута, мака и др.).

Кроме грамотного выбора хлеба, необходимо правильно выбирать и сочетания для него, добавила Русакова.

Она уточнила, что хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами (за исключением картофеля, поскольку в обоих продуктах большое количество крахмала).

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«С мясными продуктами белый хлеб лучше не есть. Сочетание «хлеб + мясо» в желудке замедляет процесс переваривания крахмала, отчего возникает чувство тяжести и возможная изжога», — заключила врач.

Ранее были названы четыре продукта, которые помогут снизить холестерин, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеЗдоровьеВрач-диетологХлеб
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