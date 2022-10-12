Диетолог объяснила, как выбрать полезный хлеб

«Цельнозерновой, бездрожжевой хлеб в разумных количествах полезен для организма. В черном хлебе содержится витамин В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. В составе правильного черного хлеба должна быть только ржаная мука и не должно быть пшеничной. В хлебе из ржаной муки и цельного зерна много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника, помогают бороться с раком и снижают уровень холестерина», — рассказала диетолог.

По её словам, в 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20–25 процентов от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — только 10 процентов.

Иногда хлеб может быть вреден для здоровья, уточнила врач.

Она подчеркнула, что важно соблюдать меру.

«Один-два кусочка в день не нанесет вреда фигуре. В промышленном хлебе, помимо всего прочего, часто содержится слишком много соли. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при хроническом гастрите, повышенной кислотности, при обострении язвенной болезни, а также детям до трех лет. В белом хлебе много углеводов, в том числе и крахмала», — отметила Русакова.