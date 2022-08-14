Названы продукты, которые подорожают осенью

По его словам, птица всегда дорожает осенью, а цены на рыбные продукты и свинину растут в основном в конце года. Фрукты дорожают с мая по июнь, а дешевеют в августе, в сентябре цена опять растет.

Завьялов отметил, что хлеб, как и большинство продуктов, дорожают из-за роста расходов на газ, электричество, логистику и оплату труда, а вовсе не из-за аграрной составляющей, которая достигает лишь 40%.

Неактивное поведение потребителей, которые затягивают пояса, влияет на незначительное снижение уровня цен, но вскоре ситуация может измениться, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

