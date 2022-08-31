Диетолог описала идеальный перекус для школьников
Лучшим вариантом полезного перекуса для школьника во время занятий будут фрукты и орехи – они, к тому же не испортятся в течение дня, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
По её словам, вместо орехов детям можно дать с собой в школу немного творога или кусочек сыра на 50-100 граммов, но их придётся съесть пораньше: без холодильника эти продукты выдержат всего пару часов, пишет «Вечерняя Москва».
Диетолог также посоветовала не давать школьнику печенье: такой углеводный перекус в школе чреват избыточным весом. Белый хлеб в бутербродах Дианова рекомендовала заменить другим. Из напитков будут полезны те, что не содержат сахара.
«Какой-нибудь теплый чай с ромашкой, шиповником очень полезен для детей. Или даже просто чай, или воду можно дать ребенку. Нежелательно — какао или кофе. Если компот на сухофруктах и без добавления сахара, можно его давать», - говорит гастроэнтеролог.
Ранее в Госдуме признали необходимость снизить нагрузку на школы, чтобы те могли исключить необходимость обучения по субботам.
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