В России могут снизить НДС на социально значимые продукты

В частности, речь идет о мясе, молоке, хлебе, чае и бананах. Кроме того, АКОРТ предложила дать ретейлерам отсрочку на уплату страховых взносов и налогов. По мнению ассоциации, решение позволит дольше сохранять низкие цены.

Ранее сообщалось, что большинство продуктов в России уже заметно дешевеют, напоминает РИА ФАН. При этом 15 июня Росстат заявил, что дефляция (снижение индекса цен — ред. НСН) в России к началу лета составила 0,14%, отмечает Ura.ru.

