В России могут снизить НДС на социально значимые продукты

Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) о снижении НДС на социально значимые продукты. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономист спрогнозировал снижение цен на продукты в РФ

В частности, речь идет о мясе, молоке, хлебе, чае и бананах. Кроме того, АКОРТ предложила дать ретейлерам отсрочку на уплату страховых взносов и налогов. По мнению ассоциации, решение позволит дольше сохранять низкие цены.

Ранее сообщалось, что большинство продуктов в России уже заметно дешевеют, напоминает РИА ФАН. При этом 15 июня Росстат заявил, что дефляция (снижение индекса цен — ред. НСН) в России к началу лета составила 0,14%, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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