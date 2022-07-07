В России могут снизить НДС на социально значимые продукты
Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) о снижении НДС на социально значимые продукты. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, речь идет о мясе, молоке, хлебе, чае и бананах. Кроме того, АКОРТ предложила дать ретейлерам отсрочку на уплату страховых взносов и налогов. По мнению ассоциации, решение позволит дольше сохранять низкие цены.
Ранее сообщалось, что большинство продуктов в России уже заметно дешевеют, напоминает РИА ФАН. При этом 15 июня Росстат заявил, что дефляция (снижение индекса цен — ред. НСН) в России к началу лета составила 0,14%, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- В России могут снизить НДС на социально значимые продукты
- Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в жару
- Fox News: В ценах на бензин в США виновата политика Байдена, а не Путин
- Экономисты оценили потери ВВП России при разных сценариях санкций
- В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов с оружием
- США: Украина может исчезнуть с карты мира
- ФТС: ЕС и Украина пытались исключить Россию из ВТамО
- Кадыров рассказал о следующей задаче на Украине
- Кива заявил, что многие представители украинских властей готовы поддержать Россию
- Кадыров встретился с командирами и бойцами «Ахмата»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru