«Уже ругательное слово»: Свищев призвал посещать Кировск вместо Швейцарии

Регионы России с лыжной инфраструктурой во многом превосходят Европу, считает глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ Дмитрий Свищев. Об этом пишет ТАСС.

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Председатель объединения выразил уверенность, что в ближайшее время россияне вернутся на международную арену.

«Не знаю, почему вы связываете нас со Швейцарией. Забудьте, это уже ругательное слово. Смотрите на наши регионы, тот же Кировск. У нас есть свои регионы», - заявил Свищев.

Между тем российских и белорусских спортсменов допустили к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ЛыжиДмитрий Свищев

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