«Уже ругательное слово»: Свищев призвал посещать Кировск вместо Швейцарии
Регионы России с лыжной инфраструктурой во многом превосходят Европу, считает глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ Дмитрий Свищев. Об этом пишет ТАСС.
Председатель объединения выразил уверенность, что в ближайшее время россияне вернутся на международную арену.
«Не знаю, почему вы связываете нас со Швейцарией. Забудьте, это уже ругательное слово. Смотрите на наши регионы, тот же Кировск. У нас есть свои регионы», - заявил Свищев.
Между тем российских и белорусских спортсменов допустили к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.
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