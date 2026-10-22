«Уже ругательное слово»: Свищев призвал посещать Кировск вместо Швейцарии

Председатель объединения выразил уверенность, что в ближайшее время россияне вернутся на международную арену.

«Не знаю, почему вы связываете нас со Швейцарией. Забудьте, это уже ругательное слово. Смотрите на наши регионы, тот же Кировск. У нас есть свои регионы», - заявил Свищев.

Между тем российских и белорусских спортсменов допустили к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.

