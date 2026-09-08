«Дигидрокверцетин добывается даже из винограда. Это очень известный антиоксидант, который обладает противоопухолевой активностью за счет того, что он связывает свободные радикалы. Свободные радикалы образуются из-за неблагоприятной экологии, это очень агрессивные молекулы, у которых не хватает электрона. Они могут вырывать электрон у здоровой клетки, мембрана при этом травмируется, дальше они могут травмировать ДНК. ДНК начинает вырабатывать неправильные программы для клетки, может происходить даже патологический рост, клетка озлокачествляется. Дигидрокверцетин относится к классу флаваноидов и ловит эти свободные радикалы, что снижает перекисное окисление и воспаление. Фактически все это усиливает иммунитет, поддерживает целостность мембран и ферментов и очень благотворно воздействует на организм», — сказала Мухина.

Собеседница НСН добавила, что антиоксидант улучшает обмен веществ и нивелирует неблагоприятное воздействие на организм при самостоятельном похудении.

«Дигидрокверцетин способствует улучшению обмена веществ, способствует ремонту клетки и снижает побочные явления окисления липидов. На фоне даже самостоятельного снижения веса происходит усиление выработки продуктов перекисного окисления липидов, которые могут ухудшать функции мозга, память. Дигидрокверцетин нивелирует это влияние, укрепляет иммунную систему, улучшает функции мозга и поддерживает здоровье в целом», — отметила врач.

Диетолог также назвала необходимую суточную дозу дигидрокверцетина.