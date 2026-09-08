Диетолог объяснила, как лиственница поможет похудеть
Содержащийся в древесине лиственницы природный антиоксидант дигидрокверцетин присутствует также во многих фруктах и ягодах, его рекомендуемая суточная доза — 300–800 мг, сказала НСН Марият Мухина.
Дигидрокверцетин — очень известный антиоксидант, который не только помогает похудеть, но и обладает противоопухолевой активностью, улучшает функции мозга, поддерживает зрение и уменьшает уровень сахара в крови. Об этом НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.
Безопасное средство от ожирения может появиться в России, сообщило РИА Новости. Отмечается, что оно будет создано на основе дигидрокверцетина — природного антиоксиданта, который добывают из древесины лиственницы. Мухина отметила, что дигидрокверцетин также обладает противоопухолевой активностью.
«Дигидрокверцетин добывается даже из винограда. Это очень известный антиоксидант, который обладает противоопухолевой активностью за счет того, что он связывает свободные радикалы. Свободные радикалы образуются из-за неблагоприятной экологии, это очень агрессивные молекулы, у которых не хватает электрона. Они могут вырывать электрон у здоровой клетки, мембрана при этом травмируется, дальше они могут травмировать ДНК. ДНК начинает вырабатывать неправильные программы для клетки, может происходить даже патологический рост, клетка озлокачествляется. Дигидрокверцетин относится к классу флаваноидов и ловит эти свободные радикалы, что снижает перекисное окисление и воспаление. Фактически все это усиливает иммунитет, поддерживает целостность мембран и ферментов и очень благотворно воздействует на организм», — сказала Мухина.
Собеседница НСН добавила, что антиоксидант улучшает обмен веществ и нивелирует неблагоприятное воздействие на организм при самостоятельном похудении.
«Дигидрокверцетин способствует улучшению обмена веществ, способствует ремонту клетки и снижает побочные явления окисления липидов. На фоне даже самостоятельного снижения веса происходит усиление выработки продуктов перекисного окисления липидов, которые могут ухудшать функции мозга, память. Дигидрокверцетин нивелирует это влияние, укрепляет иммунную систему, улучшает функции мозга и поддерживает здоровье в целом», — отметила врач.
Диетолог также назвала необходимую суточную дозу дигидрокверцетина.
«Суточная доза дигидрокверцетина в идеале должна составлять 300–800 мг в сутки; в лиственнице содержится около 200–300 мг на 100 граммов суммарных флаваноидов. Его можно употреблять и диабетикам, и людям, склонным к инфекциям, и пожилым, и детям. Дополнительный положительный эффект — это поддержка зрения и пищеварения, снижение уровня сахара в крови. Именно поэтому популярны такие продукты, как хвойный кофе, варенье из шишек. Конечно, у любого вещества есть смертельная доза, необходимо придерживаться рекомендуемой суточной дозы, при которой этот антиоксидант безопасен. Он содержится во многих фруктах и ягодах, например, чернике, клюкве, клубнике, малине, ежевике, морошке, голубике. Но ягоды — это более дорогой источник, а мы говорим о древесине, которая является очень бюджетным источником», — пояснила она.
Ранее Мухина заявила, что безопасная доза кофе – это 400 миллиграммов в сутки, всего три-четыре чашки, но выпить их нужно до 18 часов вечера.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки сотрудников
- Россиянам назвали размер минимальной пенсии в 2027 году
- Глава Минобороны ФРГ анонсировал поставки Украине ракет PAC-2 для Patriot
- Пассажиры арестованного Норвегией судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию
- Психолог раскрыла, когда родителям перестать помогать ребенку с «домашкой»
- «Убивают творчество»: Почему молодые педагоги бегут из школ
- СМИ: Почтальноы в России получат антидроновые ружья
- Диетолог объяснила, как лиственница поможет похудеть
- К корням через бит: Группа Ay Yola о спросе на локальный контекст и силе традиций
- В Новосибирске конфликт в интернете закончился поножовщиной