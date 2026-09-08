СМИ: Почтальноы в России получат антидроновые ружья
Правительство России включило в перечень служебного и гражданского оружия для обеспечения почтовых служащих антидроновые ружья. Об этом со ссылкой на документ кабмина сообщает ТАСС.
Изначально в перечень уже входили 9 мм пистолеты, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и прочие средства защиты. В список были добавлены средства «противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам».
Отмечается, что внесённое в перечень оружие выдается по нормам, которые правительство устанавливает в зависимости от задач, выполняемых почтовыми служащими.
Ранее стало известно, что российские компании увеличили закупки антидроновых систем в 6,6 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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