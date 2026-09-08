Молодые учителя не задерживаются в школах, так как им полностью перекрывают все возможности для творчества и модернизации учебного процесса. Об этом НСН рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

В российских школах становится всё больше возрастных педагогов, а молодых — остро не хватает, пишут «Известия» со сслыкой на данные консалтинговой компании SBS. Так, сейчас около 45% учителей — старше 50 лет, тогда как специалистов младше 30-ти — всего 15%. Луховицкий заявил, что молодые специалисты имеют амбиции и свежие идеи, однако они не имеют ни единой возможности реализовать их при нынешней системе образования.

«Молодые люди, приходя в школу, рассчитывают, что у них будет возможность действительно учить детей свободно, строить свои уроки, свои программы. Они рассчитывают, что Конституция названа свободой педагогического творчества. В реальности они сталкиваются с полным запретом на свободу творчества. И любой человек, хоть сколько-нибудь считающий, что он что-то может сделать в жизни, чаще всего уходит. Это совершенно естественно, не говоря уже о зарплатах и перегрузках. В школе остаются работать те, кто либо привык, либо считает принципиальным, несмотря ни на что, продолжать свою работу, то есть это почти волонтер», — объяснил он.