«Убивают творчество»: Почему молодые педагоги бегут из школ
Всеволод Луховицкий заявил НСН, что учителям, прежде всего, надо дать свободу действий, изменить систему финансирования школ, а также назначить в них управляющие советы из родителей и учителей, тогда педагоги перестанут бежать из профессии.
Молодые учителя не задерживаются в школах, так как им полностью перекрывают все возможности для творчества и модернизации учебного процесса. Об этом НСН рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
В российских школах становится всё больше возрастных педагогов, а молодых — остро не хватает, пишут «Известия» со сслыкой на данные консалтинговой компании SBS. Так, сейчас около 45% учителей — старше 50 лет, тогда как специалистов младше 30-ти — всего 15%. Луховицкий заявил, что молодые специалисты имеют амбиции и свежие идеи, однако они не имеют ни единой возможности реализовать их при нынешней системе образования.
«Молодые люди, приходя в школу, рассчитывают, что у них будет возможность действительно учить детей свободно, строить свои уроки, свои программы. Они рассчитывают, что Конституция названа свободой педагогического творчества. В реальности они сталкиваются с полным запретом на свободу творчества. И любой человек, хоть сколько-нибудь считающий, что он что-то может сделать в жизни, чаще всего уходит. Это совершенно естественно, не говоря уже о зарплатах и перегрузках. В школе остаются работать те, кто либо привык, либо считает принципиальным, несмотря ни на что, продолжать свою работу, то есть это почти волонтер», — объяснил он.
При этом педагог указал, что надо сместить приоритет не на возраст учителей в школах, а на их статус, зарплату и возможности, независимо от того, сколько им лет.
«Я не думаю, что надо ставить перед собой задачу именно увеличить количество молодых педагогов. Надо, чтобы любой педагог, независимо от возраста, чувствовал себя уверенно и был уважаемым человеком. Для этого нужно изменить систему финансирования школ: из региональной перевести на общефедеральную. Также изменить систему оплаты учителей, изменить систему управления школой, сделать директоров подотчетными управляющему совету, то есть представителям и родителей, и учителей. Нужно также ограничить возможность вмешательства в творчество учителей. Это все стандартные требования, которые звучат уже много лет», — подытожил он.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что в первую очередь учителя уезжают в те регионы, в которых либо более адекватная зарплата, либо небольшая нагрузка, либо нет тотального контроля со стороны начальства.
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