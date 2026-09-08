Пассажиры арестованного Норвегией судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию

Граждане России с арестованного Норвегией российского судна «Профессор Молчанов» вернулись на родину. Об этом сообщает RT.

РФ выразила Норвегии протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов»

Отмечаетсмя, что помощь в возвращении пассажиров, «после плодотворного диалога с генконсулом РФ в Баренцбурге», оказал губернатор Шпицбергена.

«Российские граждане вернулись в Россию через Киркенес днём 8 сентября», - говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Радиоточке НСН», что арест Норвегией судна «Профессор Молчанов» направлено на срыв возможного урегулирования российско-украинского конфликта и дестабилизацию парламентских выборов в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:РоссиянеКораблиНорвегия

Горячие новости

Все новости

партнеры