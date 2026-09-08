Пассажиры арестованного Норвегией судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию
Граждане России с арестованного Норвегией российского судна «Профессор Молчанов» вернулись на родину. Об этом сообщает RT.
Отмечаетсмя, что помощь в возвращении пассажиров, «после плодотворного диалога с генконсулом РФ в Баренцбурге», оказал губернатор Шпицбергена.
«Российские граждане вернулись в Россию через Киркенес днём 8 сентября», - говорится в сообщении.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Радиоточке НСН», что арест Норвегией судна «Профессор Молчанов» направлено на срыв возможного урегулирования российско-украинского конфликта и дестабилизацию парламентских выборов в России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки сотрудников
- Россиянам назвали размер минимальной пенсии в 2027 году
- Глава Минобороны ФРГ анонсировал поставки Украине ракет PAC-2 для Patriot
- Пассажиры арестованного Норвегией судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию
- Психолог раскрыла, когда родителям перестать помогать ребенку с «домашкой»
- «Убивают творчество»: Почему молодые педагоги бегут из школ
- СМИ: Почтальноы в России получат антидроновые ружья
- Диетолог объяснила, как лиственница поможет похудеть
- К корням через бит: Группа Ay Yola о спросе на локальный контекст и силе традиций
- В Новосибирске конфликт в интернете закончился поножовщиной