«Родитель должен помогать ребенку, но все зависит от возраста. Если родитель помогает девятикласснику, это не очень правильно. Задача родителей – сделать так, чтобы этот процесс стал ответственностью ребенка, ребенку надо помочь на первых этапах, а затем сделать так, чтобы вовлеченность становилась минимальной. Некоторым детям достаточно точечной помощи в первом классе, проверка заданий со стороны родителя. В идеале во втором-третьем классе помощь должна стать минимальной, чтобы ребенок почувствовал ответственность и становился самостоятельным. Многое зависит от интеллектуальных способностей ребенка. Важно, чтобы ребенок сам садился за домашнее задание, без напоминаний, чтобы он выполнял полностью все задания, а не выборочно. Если ребенок это делает, можно уменьшать контроль», - рассказала она.

По ее словам, также нужно контролировать время выполнения заданий.

«Что касается времени выполнения заданий, здесь нет универсального ответа. Бывает довольно сложная программа, а дети устают в школах, на кружках. Если ребенок уставший, он больше тратит времени на выполнение домашнего задания. Если ученик отвлекается на телевизор, телефон, время увеличивается. Если ребенок укладывается в 3,5 часа, это замечательно. Родитель может периодически заходить в комнату, чтобы посмотреть, отвлекается ли ребенок. Обычно родители сами знают своего ребенка, знают, с какой скоростью он работает», - добавила собеседница НСН.

Ранее сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед Елена Мельникова объяснила в пресс-центре НСН, как помочь ребенку не бояться школы.

