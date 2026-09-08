Психолог раскрыла, когда родителям перестать помогать ребенку с «домашкой»
Ирина Таранова заявила НСН, что задача родителей – сделать так, чтобы домашние задания стали ответственностью ребенка.
Во втором-третьем классе помощь родителей в подготовке домашнего задания должна стать минимальной, заявила НСН детский психолог Ирина Таранова.
Желание родителей помочь ребенку с учёбой превратилось в некий тренд: взрослые снимают смешные видео домашней рутины за учебниками вместе со своими чадами. Школьники вполне могут самостоятельно разобраться с домашним заданием, но родительское участие в организации рабочего пространства и в поиске информации всё же понадобится», рассказала «Москве 24» кандидат педагогических наук Елена Иванкова. Таранова дала родителям советы на этот счет.
«Родитель должен помогать ребенку, но все зависит от возраста. Если родитель помогает девятикласснику, это не очень правильно. Задача родителей – сделать так, чтобы этот процесс стал ответственностью ребенка, ребенку надо помочь на первых этапах, а затем сделать так, чтобы вовлеченность становилась минимальной. Некоторым детям достаточно точечной помощи в первом классе, проверка заданий со стороны родителя. В идеале во втором-третьем классе помощь должна стать минимальной, чтобы ребенок почувствовал ответственность и становился самостоятельным. Многое зависит от интеллектуальных способностей ребенка. Важно, чтобы ребенок сам садился за домашнее задание, без напоминаний, чтобы он выполнял полностью все задания, а не выборочно. Если ребенок это делает, можно уменьшать контроль», - рассказала она.
По ее словам, также нужно контролировать время выполнения заданий.
«Что касается времени выполнения заданий, здесь нет универсального ответа. Бывает довольно сложная программа, а дети устают в школах, на кружках. Если ребенок уставший, он больше тратит времени на выполнение домашнего задания. Если ученик отвлекается на телевизор, телефон, время увеличивается. Если ребенок укладывается в 3,5 часа, это замечательно. Родитель может периодически заходить в комнату, чтобы посмотреть, отвлекается ли ребенок. Обычно родители сами знают своего ребенка, знают, с какой скоростью он работает», - добавила собеседница НСН.
Ранее сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед Елена Мельникова объяснила в пресс-центре НСН, как помочь ребенку не бояться школы.
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