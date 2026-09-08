Глава Минобороны ФРГ анонсировал поставки Украине ракет PAC-2 для Patriot

ФРГ в срочном порядке предоставит Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем Patriot. Как пишет RT, об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

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В ходе видеоконференции контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» он указал, что речь идёт о вооружениях из запасов Бундесвера.

Писториус также добавил, что Берлин намерен нарастить поставки Киеву ракет класса «воздух - воздух», дронов и боеприпасов большой дальности.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможная передача Украине лицензии на производство Patriot не решит её краткосрочную проблему с нехваткой таких систем, пишут «Известия».

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Фото: telegram.org
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