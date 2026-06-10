Певица Слава предостерегла от уколов для похудения
10 июня 202620:53
Олег Цуриков
Александра Веснина
Певица Слава рассказала спецкору НСН о приёме антидепрессантов и уколах для похудения, перечислив страшные побочные эффекты.
Певица Слава призналась спецкору НСН, что делала уколы для похудения, но это помимо снижения веса привело к серьезным побочным эффектам.
«Я колола уколы для похудения. Они действительно работают: за месяц я сбросила 10 килограммов. Но у меня возникло депрессивное состояние — это был серьёзный побочный эффект. Ты действительно худеешь, но появляются проблемы с психикой. Если кто‑то хочет попробовать подобное, имейте в виду: побочные эффекты затрагивают и кишечник, и нервную систему. Дело не в том, что есть не хочется, — пропадает желание жить, танцевать, радоваться. Это очень серьёзное воздействие на организм. Чтобы сильно похудеть с помощью таких уколов, придётся пару месяцев терпеть это состояние — так что метод подойдёт не всем. Он для сильных людей или для тех, кто уже принимает антидепрессанты, как я. Мне их прописали: они помогают справиться с последствиями уколов и общим эмоциональным истощением. Антидепрессанты я принимаю не только из‑за личных проблем — всё накопилось с годами. Было очень много концертов, и я думала, что смогу выдерживать такой темп работы. Оказалось, что нет», — сказала артистка на Blogger Party Marie Claire.
Ранее диетолог Марият Мухина рассказала НСН, что пациенты, принимающие препараты для похудения, сталкиваются с различными побочными эффектами: от кандидоза и гастропареза до рака.
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