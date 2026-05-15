В Совфеде заявили о высокой конкуренции на выборах в Госдуму

Интерес к предстоящим выборам в Госдуму у кандидатов очень высокий. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Перминов.

Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь

«Средний конкурс около 11 кандидатов», - рассказал он, указав, что одним из самых значимых критериев оценки подготовки к выборам является именно уровень конкуренции.

Сенатор также отметил, что более 12% претендентов являются либо ветеранами, либо участниками спецоперации на Украине.

Кроме того, на выборах в Законодательные собрания регионов на одно место претендуют семь кандидатов, из которых около 5% - с опытом участия в СВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что предвыборная кампания в Госдуму должна пройти строго по закону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
