В Совфеде заявили о высокой конкуренции на выборах в Госдуму
Интерес к предстоящим выборам в Госдуму у кандидатов очень высокий. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Перминов.
«Средний конкурс около 11 кандидатов», - рассказал он, указав, что одним из самых значимых критериев оценки подготовки к выборам является именно уровень конкуренции.
Сенатор также отметил, что более 12% претендентов являются либо ветеранами, либо участниками спецоперации на Украине.
Кроме того, на выборах в Законодательные собрания регионов на одно место претендуют семь кандидатов, из которых около 5% - с опытом участия в СВО.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что предвыборная кампания в Госдуму должна пройти строго по закону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
