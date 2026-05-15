Во Владимире цирковые львы напали на дрессировщика
Цирковые львы напали одного из сотрудников арены во Владимире. Информацию об инциденте 15 мая передал источник РЕН ТВ.
Происшествие случилось рядом с грузовыми автомобилями на улице Тракторной. Очевидцы сперва услышали агрессивное рычание хищников, после чего раздался голос пострадавшего.
Коллеги дрессировщика с подручными средствами оперативно подоспели к вольерам и спасли мужчину. Пострадавшего вывели за пределы цирка с обработанной раной на предплечье, затем медики разместили его на носилках и доставили в медицинское учреждение.
По словам представителя цирковой труппы, хищники нанесли дрессировщику серьёзные повреждения когтями.
Ранее тигр выпрыгнул из манежа во время циркового представления в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
