Во Владимире цирковые львы напали на дрессировщика

Цирковые львы напали одного из сотрудников арены во Владимире. Информацию об инциденте 15 мая передал источник РЕН ТВ.

Происшествие случилось рядом с грузовыми автомобилями на улице Тракторной. Очевидцы сперва услышали агрессивное рычание хищников, после чего раздался голос пострадавшего.

СМИ: Львы ранили директора крымского сафари-парка «Тайган»

Коллеги дрессировщика с подручными средствами оперативно подоспели к вольерам и спасли мужчину. Пострадавшего вывели за пределы цирка с обработанной раной на предплечье, затем медики разместили его на носилках и доставили в медицинское учреждение.

По словам представителя цирковой труппы, хищники нанесли дрессировщику серьёзные повреждения когтями.

Ранее тигр выпрыгнул из манежа во время циркового представления в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
