«Ешки», Будда и жуки: Диетолог раскрыла страшные и полезные секреты мармелада
На оптовых рынках можно купить мармелад, вызывающий астму, дерматит и рак, предупредила в эфире НСН Марият Мухина, объяснив, как правильно читать этикетки.
Суточная доза мармелада не должна превышать 100 граммов, при этом умение читать этикетки поможет отличить полезную сладость от канцерогенной, заявила в интервью НСН диетолог Марият Мухина.
Эксперт ВОЗ Андрей Демин ранее назвал мармелад с синтетическими красителями и консервантами «мусорной едой», а яркие жевательные «мишки» и «червячки» – билетом в больницу. Мухина объяснила, какой мармелад считается полезным.
«Мармелад – это, по сути, вываренные хрящи, но когда мы видим, например, красный мармелад, то это краситель из жуков. Соответственно, хрящи и коллаген - это полезная составляющая, а красители и ароматизаторы - это вредное. Если в мармеладе есть сахар, то это еще и калорийное. Если же используются заменители сахара - стевия, архат, фрукт Будды, топинамбур или натуральное фруктовое пюре, как заменитель сахара, то такой мармелад уже является полезным. Если не используются ароматизаторы и красители, в принципе, он достаточно полезный», - отметила диетолог.
Она назвала безопасную суточную дозу мармелада.
«Если есть "правильный мармелад", 100 граммов в день достаточно, а остальное количество углеводов добирается фруктами, овощами и злаковыми. Если мармелад полностью из сахара, это вредный мармелад и там норма - до 30 грамм в день для здорового человека без ожирения и диабета. В 100 граммах такого мармелада может содержаться 79 грамм углеводов. Это 300 килокалорий, но они способствуют сахарному диабету, избыточному весу и ожирению», - пояснила Мухина.
Диетолог также рассказала, что таится за названиями «ешек» на этикетках.
«ВОЗ внесла многие красители в опасный список. Некоторые из них в Европе запрещены, потому что они ведут к развитию аллергических и онкологических заболеваний, нарушают иммунитет. Среди них есть реально токсичные, вызывающие даже поражение печени и почек. Поэтому, когда мы покупаем мармелад, самое главное - правильно прочитать этикетки. Есть полезные "ешки", например, Е100 - это куркумин, натуральный краситель из куркумы, Е101 (рибофлавин), Е300 (аскорбиновая кислота), Е326 (лактат калия) и Е440 (пектин). Некоторые наши рынки, особенно оптовые, являются разносчиками потенциально вредных товаров, которые запрещены и в Европе, и в России. Например, Е102 - это тартразин, он вызывает приступы астмы, желтый хинолиновый Е104 вызывает дерматиты, оранжевый Е110, «солнечный закат» вызывает астму и считается канцерогенным. Его подозревают в росте злокачественных опухолей, поэтому нужно это все очень внимательно читать», – заключила собеседница НСН.
