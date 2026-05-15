Росстат зафиксировал замедление инфляции в России

Инфляция в России в апреле замедлилась до 0,14% в месячном исчислении против 0,6% в марте, а в годовом выражении — до 5,58% после 5,86% месяцем ранее. Такие данные опубликовал в пятницу, 15 мая, Росстат.

В ведомстве уточнили, что индекс потребительских цен в апреле 2026 года относительно марта 2026-го составил 100,14%, а к декабрю 2025 года — 103,11%.