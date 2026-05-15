Росстат зафиксировал замедление инфляции в России
Инфляция в России в апреле замедлилась до 0,14% в месячном исчислении против 0,6% в марте, а в годовом выражении — до 5,58% после 5,86% месяцем ранее. Такие данные опубликовал в пятницу, 15 мая, Росстат.
В ведомстве уточнили, что индекс потребительских цен в апреле 2026 года относительно марта 2026-го составил 100,14%, а к декабрю 2025 года — 103,11%.
Стоимость продовольственных товаров в апреле снизилась на 0,2% в месячном выражении после мартовского роста на 0,38%; в годовом сопоставлении цены на эту категорию увеличились на 4,02%.
Непродовольственные товары за отчётный месяц подорожали на 0,26% (в марте — на 0,47%), в годовом измерении рост составил 3,88%. Стоимость услуг в апреле выросла на 0,47% к марту и на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года.
Ранее в Центробанке России заявили, что ожидают снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
