Росстат зафиксировал замедление инфляции в России

Инфляция в России в апреле замедлилась до 0,14% в месячном исчислении против 0,6% в марте, а в годовом выражении — до 5,58% после 5,86% месяцем ранее. Такие данные опубликовал в пятницу, 15 мая, Росстат.

В ведомстве уточнили, что индекс потребительских цен в апреле 2026 года относительно марта 2026-го составил 100,14%, а к декабрю 2025 года — 103,11%.

«Быстрее, чем на Луну»: Набиуллина рассказала, когда инфляция в РФ вернется к 4%

Стоимость продовольственных товаров в апреле снизилась на 0,2% в месячном выражении после мартовского роста на 0,38%; в годовом сопоставлении цены на эту категорию увеличились на 4,02%.

Непродовольственные товары за отчётный месяц подорожали на 0,26% (в марте — на 0,47%), в годовом измерении рост составил 3,88%. Стоимость услуг в апреле выросла на 0,47% к марту и на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее в Центробанке России заявили, что ожидают снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РосстатИнфляция

Горячие новости

Все новости

партнеры