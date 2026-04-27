Диетолог назвала секрет похудения в зрелом возрасте
Метаболизм человека замедляется уже после 25 лет, но похудеть возможно и в пожилом возрасте, заявила НСН Марият Мухина.
Главный рецепт похудения в любом возрасте — сбалансированная диета, но перед любыми изменениями необходимо проконсультироваться со врачом, рассказала диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.
53% россиян заявили, что не считают свое тело привлекательным, Из-за этого они отказываются от отношений и пляжного отдыха. Такую информацию сообщила «Газета.Ru». Мухина назвала главные факторы для похудания.
«Просто сокращение калорий не так важно, как сохранение баланса — один грамм белка на один килограмм веса человека. Здесь действует принцип “здоровой тарелки”: половина рациона овощи и фрукты, четверть — белки, а остальное — сложные углеводы. Вместе с этим необходимо заниматься физической активностью, которая приносит удовольствие — йога, танцы, плавание, скандинавская ходьба. Главное, чтобы была снята осевая нагрузка с суставов и позвоночника. Семья, друзья и сообщества в виде клубов стройности онлайн и оффлайн могут дать стимул и приверженность изменениям. Конечно же, перед этим необходимо сдать анализы крови, пройти биохимию, выявить липидный спектр и определить уровень инсулина. Также желательно проконсультироваться с эндокринологом, гастроэнтерологом и другими специалистами, чтобы исключить гормональные нарушения или заболевания, которые могут мешать снижению веса», — отметила она.
Диетолог добавила, кому может быть тяжелее других потерять вес.
«Проще худеть в более молодом возрасте, когда метаболизм обычно выше, а мышечная масса больше. После 30 лет организм теряет 3–8% мышечной ткани за десятилетие, что снижает общий энергетический расход. Сложнее худеть как раз после 40–50 лет из-за замедления метаболизма (на 1-2% каждый год после 25), гормональных изменений, снижения физической активности, чувствительности к инсулину, нарушений работы щитовидной железы и повышения уровня кортизола из-за хронического стресса, недосыпа и перегрузки. Это провоцирует накопление жира в области живота. В зрелом и пожилом возрасте похудение возможно, но требует индивидуального подхода, а рекомендуемый темп – 0,5-1 килограмм в неделю», — добавила она.
Ранее Мухина раскрыла НСН секрет «пивного живота» у мужчин.
