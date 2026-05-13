Большая часть зумеров в рабочие обеды предпочитают есть фастфуд (60%) и сэндвичи (50%), а миллениалы выбирают салаты (58%) и основные блюда (58%), пишет ТАСС со ссылкой на исследование программы лояльности «Х5 Клуб». Уточняется, молодежь активнее пользуется доставкой – этот вариант выбрали 30% зумеров и 26% миллениалов. Большинство зумеров (70%) отметили, что на выбор обеда влияет скорость, поскольку мало времени на перерыв. Аналогичный фактор значим лишь для 47% миллениалов

«Люди более старшего возраста больше следят за питанием. Молодежь еще не имеет таких проблем со здоровьем, а старшее поколение обеспокоено тем, что могут обостриться хронические болезни. Особенно подобное волнует людей в возрасте 50+. Здоровье сейчас – прежде всего, деньги. Также стоит отметить, что зумеры уже больны зависимостями разного рода. Зависимость от фастфуда, в частности от пищевых добавок, тот же дешевый дофамин, что и в случае скроллинга в соцсетях. Молодежь экономит время, а здоровую пищу надо готовить. Сегодня же вырастают грамотные потребители продукции доставки еды», - сказала она.