Зависимы от фастфуда: Диетолог осудила обеденные предпочтения зумеров
Фастфуд не может быть заменой домашнему обеду, кроме того даже во время работы лучше, чтобы перерыв между приемами пищи не превышал 3-4 часа, сказала НСН Марият Мухина.
Зумеры чаще отдают предпочтение фастфуду, поскольку зависимы от пищевых добавок, однако лучше выбирать сбалансированный обед, сочетающий в себе белки и сложные углеводы, заявила в беседе с НСН диетолог Марият Мухина.
Большая часть зумеров в рабочие обеды предпочитают есть фастфуд (60%) и сэндвичи (50%), а миллениалы выбирают салаты (58%) и основные блюда (58%), пишет ТАСС со ссылкой на исследование программы лояльности «Х5 Клуб». Уточняется, молодежь активнее пользуется доставкой – этот вариант выбрали 30% зумеров и 26% миллениалов. Большинство зумеров (70%) отметили, что на выбор обеда влияет скорость, поскольку мало времени на перерыв. Аналогичный фактор значим лишь для 47% миллениалов
«Люди более старшего возраста больше следят за питанием. Молодежь еще не имеет таких проблем со здоровьем, а старшее поколение обеспокоено тем, что могут обостриться хронические болезни. Особенно подобное волнует людей в возрасте 50+. Здоровье сейчас – прежде всего, деньги. Также стоит отметить, что зумеры уже больны зависимостями разного рода. Зависимость от фастфуда, в частности от пищевых добавок, тот же дешевый дофамин, что и в случае скроллинга в соцсетях. Молодежь экономит время, а здоровую пищу надо готовить. Сегодня же вырастают грамотные потребители продукции доставки еды», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, лучше отдавать предпочтение полноценному домашнему обеду.
«Желательно, чтобы прием пищи происходил каждые 3-4 часа. В составе каждого приема пищи должны быть белки, сложные углеводы, фрукты и овощи. Также полезные жиры, витамины, микроэлементы. Обычно в хороших организациях всегда есть столовая, где можно купить кусок мяса, салат, первое, второе. Еще можно готовить еду дома. Важно, чтобы обед был полезным без снэков, пережаренной пиши», - уточнила Мухина.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что офисные работники, ранее ходившие на бизнес-ланчи, теперь отдают предпочтение доставке готовых блюд.
