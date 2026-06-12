Эксперт: Весной работодатели чаще искали автослесарей, механиков и строителей
Лидерами по росту спроса среди рабочих и технических специальностей весной этого года стали автослесари, механики и строители. Об этом заявил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, весной заметно увеличилась потребность в рабочих и технических специалистах.
«Наиболее выраженную динамику показала вакансия автослесаря: число предложений для таких специалистов выросло на 113%. Высокий спрос также сохраняется на механиков (+87%) и строителей (+77%), что отражает активность в промышленности, строительстве и инфраструктурных проектах», - указал Губанов.
Он связал увеличение спроса на технических специалистов с расширением производственных мощностей, реализацией строительных проектов, необходимостью поддерживать бесперебойное функционирование оборудования и инженерных систем.
Кроме того, работодатели активно наращивали набор сотрудников в производстве непродовольственных потребительских товаров (+20%), гостиничном бизнесе и туризме (+13%), сфере общественного питания (+11%).
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