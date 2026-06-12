В Татарстане три человека пострадали при атаке БПЛА на жилой дом

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Закамском регионе Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Массированная атака дронов была совершена сегодня утром. Один из беспилотников попал в жилой дом, отмечает RT.

«Жители эвакуированы... Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Минниханов в мессенджере «Макс».

По данным СМИ, БПЛА врезался в 12-этажный дом в Нижнекамске. После удара обломки рухнули во двор, повредив припаркованные автомобили.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью военные сбили над территорией России 231 украинский БПЛА.

