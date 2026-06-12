В России зарегистрируют первую вакцину от пневмококка

Первая отечественная вакцина от пневмококковой инфекции получит регистрационное удостоверение в текущем году. Об этом рассказала РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, в 2026 году готовят к регистрации две полисахаридные конъюгированные вакцины, в том числе 16-валентный препарат против пневмококковой инфекции «Пневмикс», пишет RT.

«Вакцина основана на штаммах пневмококка, характерных для нашей страны и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам», - подчеркнула Скворцова.

Глава ФМБА уточнила, что вакцину производят по полному циклу, от выбора штаммов до готовой формы.

Ранее Скворцова анонсировала выпуск пятивалентной вакцины от менингококковой инфекции, не имеющей аналогов в мире.

