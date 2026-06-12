ПВО отразила массированную беспилотную атаку на Тольятти
12 июня 202609:39
Юлия Савченко
Массированную атаку беспилотников ВСУ отразили в Тольятти. Об этом написал глава городского округа Илья Сухих в мессенджере «Макс».
По его словам, удар отразили средства ПВО и мобильные огневые группы.
«В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте», - подчеркнул градоначальник.
Сухих уточнил, что никто не пострадал.
Ранее беспилотники атаковали Закамский регион Татарстана, пострадали три человека.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Замглавы Минпросвещения назвал процент отчислений из колледжей
- В НАТО признали, что Россия не стремится к конфликту с альянсом
- ПВО отразила массированную беспилотную атаку на Тольятти
- Старшая дочь короля Таиланда умерла в возрасте 47 лет
- Война окончена? В Иране подтвердили согласование меморандума с США
- В Татарстане три человека пострадали при атаке БПЛА на жилой дом
- В России зарегистрируют первую вакцину от пневмококка
- Эксперт: Весной работодатели чаще искали автослесарей, механиков и строителей
- Бесплатный забег «На старт!» пройдет в Москве в пятый раз
- Шри-Ланка ведет переговоры с российским банком об упрощении платежей