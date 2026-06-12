ПВО отразила массированную беспилотную атаку на Тольятти

Массированную атаку беспилотников ВСУ отразили в Тольятти. Об этом написал глава городского округа Илья Сухих в мессенджере «Макс».

По его словам, удар отразили средства ПВО и мобильные огневые группы.

«В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте», - подчеркнул градоначальник.

Сухих уточнил, что никто не пострадал.

Ранее беспилотники атаковали Закамский регион Татарстана, пострадали три человека.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ТольяттиПВОБеспилотники

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