Диетолог раскрыла секрет «пивного живота» у мужчин
20 апреля 202621:42
Ярослав Харитонов
Алкоголь не является главной проблемой при формировании висцерального ожирения, заявила НСН Марият Мухина.
Главная проблема набора веса у мужчин не в употреблении алкоголя, а в стрессе и малоподвижном образе жизни, рассказала диетолог Марият Мухина в разговоре с НСН.
Рост живота у мужчин не связан напрямую с употреблением пива. С таким заявлением выступила врач-эндокринолог Дина Реброва. Ее слова приводит «Газета.Ru». Мухина поддержала коллегу.
«Пивной живот сводится не только к пиву. Причина заключается в сочетании избыточного калоража, поздних приемов пищи и низкой подвижности. Этанол вносит вклад в переедание, так как усиливает аппетит и ухудшает биохимию печени в сторону липогенеза. Пивной живот — это в первую очередь висцеральное ожирение, которое возникает при регулярном употреблении избыточного количества калорий в сутки. Риск повышается при сидячем образе жизни. К этому может добавиться стресс и недосып», — отметила она.
Диетолог добавила, какая доза пива считается оптимальной для мужчин.
«Сколько можно пить пива и не растолстеть? Пивной алкоголизм формируется при употреблении 350 мл пива в неделю. После этого доза начинает возрастать и приводит к употреблению нескольких литров пива за один прием. Рекомендации по разумному потреблению для мужчин — одна порция пива в 350 мл с содержанием 4–5% алкоголя не чаще , чем один раз в две недели. Пиво содержит хмель, а это — фитоэстроген, который ухудшает потенцию и фертильность у мужчин. Поэтому пиво, как это ни парадоксально, женский напиток, а не мужской», — указала она.
Ранее Мухина объяснила НСН, чем опасно мужское ожирение.
