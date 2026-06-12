Старшая дочь короля Таиланда умерла в возрасте 47 лет

Принцесса Таиланда Пхатчара Киттияпха, старшая дочь короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х), умерла в Бангкоке в Мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна. Об этом сообщило бюро королевского двора.

Отмечается, что с декабря 2022 года принцесса оставалась в больнице «в бессознательном состоянии из-за сердечного заболевания».

«Несмотря на тщательный и внимательный уход... ее состояние постепенно ухудшалось, и в четверг, 11 июня 2026 года, в 19:48 (15:48 мск) она мирно скончалась», - указано в сообщении.

Принцессе было 47 лет.

Ранее в возрасте 93 лет умерла королева-мать Таиланда Сирикит.

