В НАТО признали, что Россия не стремится к конфликту с альянсом
Россия не стремится к конфликту с НАТО. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами блока в Европе Алексус Гринкевич, пишет Financial Times.
Как отметил американский генерал, он хорошо изучил информацию разведки.
«Россия не ищет конфликта, [россияне] действительно понимают смысл термина "оборонный альянс" и по-настоящему понимают, что у нас есть некоторые асимметричные преимущества», - считает Гринкевич.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в утверждения о намерениях России атаковать страны Североатлантического альянса.
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