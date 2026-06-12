В НАТО признали, что Россия не стремится к конфликту с альянсом

Россия не стремится к конфликту с НАТО. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами блока в Европе Алексус Гринкевич, пишет Financial Times.

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Как отметил американский генерал, он хорошо изучил информацию разведки.

«Россия не ищет конфликта, [россияне] действительно понимают смысл термина "оборонный альянс" и по-настоящему понимают, что у нас есть некоторые асимметричные преимущества», - считает Гринкевич.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в утверждения о намерениях России атаковать страны Североатлантического альянса.

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
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