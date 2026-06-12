В НАТО признали, что Россия не стремится к конфликту с альянсом

Как отметил американский генерал, он хорошо изучил информацию разведки.

«Россия не ищет конфликта, [россияне] действительно понимают смысл термина "оборонный альянс" и по-настоящему понимают, что у нас есть некоторые асимметричные преимущества», - считает Гринкевич.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в утверждения о намерениях России атаковать страны Североатлантического альянса.

