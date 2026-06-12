Замглавы Минпросвещения назвал процент отчислений из колледжей
Доля отчисленных из российских колледжей и техникумов студентов остается стабильной и составляет примерно 15%. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Владимир Желонкин в беседе с ТАСС.
«Во многом это происходит с ребятами, которые пришли после 11-го класса, потому что некоторые... решают пойти получать высшее образование, а некоторые, наоборот, идут на ускоренное получение профобучения, чтобы быстрее выйти на рынок труда», - поделился замминистра.
По словам Желонкина, несмотря на отчисления, популярность среднего профессионального образования в России растет. Так, в прошлом году в колледжи поступило рекордное число абитуриентов - 1,3 млн.
Ранее замглавы Минпросвещения сообщил, что в 2026 году в российских колледжах появится несколько новых специальностей, в их числе промышленный дизайн и реставрация недвижимых памятников культурного наследия.
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