Замглавы Минпросвещения назвал процент отчислений из колледжей

«Во многом это происходит с ребятами, которые пришли после 11-го класса, потому что некоторые... решают пойти получать высшее образование, а некоторые, наоборот, идут на ускоренное получение профобучения, чтобы быстрее выйти на рынок труда», - поделился замминистра.

По словам Желонкина, несмотря на отчисления, популярность среднего профессионального образования в России растет. Так, в прошлом году в колледжи поступило рекордное число абитуриентов - 1,3 млн.

Ранее замглавы Минпросвещения сообщил, что в 2026 году в российских колледжах появится несколько новых специальностей, в их числе промышленный дизайн и реставрация недвижимых памятников культурного наследия.

