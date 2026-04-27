Почему россияне отказываются от отношений из-за лишнего веса
По данным опросов, мужчинам больше нравятся женщины с мягким приятным животиком, но "идеалы" соцсетей сбивают девушек, заявила НСН Дарья Кожевникова.
Женщины сравнивают себя с идеальными картинками из соцсетей и девушками с красных дорожек, что может приводить к отказу от секса и отношений из-за неуверенности в себе, заявила НСН создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
Треть россиян признались, что не начинают отношения из-за лишнего веса, подсчитали в сервисе доставки правильного питания Grow Food. Среди самых популярных привычек, от которых россиянам пришлось отказаться из-за полноты, оказались секс (52%), плавание в море или бассейнах (44%), покупка новых вещей (38%), поиск новых отношений и дейтинг (34%), а также ведение соцсетей (19%), заявили аналитики, передает «Газета.ru». Кожевникова рассказала, почему так происходит.
«Если посмотреть статистику, у нас сегодня количество свободных мужчин значительно меньше, чем свободных женщин. Объективно мужчин сейчас меньше. Когда женщина понимает, что у нее лишний вес, возникают комплексы и неуверенность в себе, так как это очень сильно резонирует с картинкой, которую мы видим в интернете, в соцсетях, через фильмы, через красные дорожки, где все анорексичные, заколоты у косметологов. Обычная здоровая женщина себя сравнивает с худой женщиной на дорожке. И у обычной женщины появляется комплекс, так как морщины, небольшой животик и так далее. Конечно, если рядом нет мужчины, женщина может стесняться знакомится, не идти в отношения. Женщина переживает, что в интимном плане не оправдает ожидания. Мозг работает так. По данным опросов, мужчинам больше нравятся женщины с мягким приятным животиком. Это в какой-то степени женщинам помогает понять, что они все выдумали», - рассказала она.
Похудеть через ненависть к телу не получится, нужно работать со своим состоянием, искать расслабление, заявила эксперт по здоровому образу жизни, питанию и йоге, автор книги «Йога Менеджемент» Анна Курманова в пресс-центре НСН.
