Почему россияне отказываются от отношений из-за лишнего веса

«Если посмотреть статистику, у нас сегодня количество свободных мужчин значительно меньше, чем свободных женщин. Объективно мужчин сейчас меньше. Когда женщина понимает, что у нее лишний вес, возникают комплексы и неуверенность в себе, так как это очень сильно резонирует с картинкой, которую мы видим в интернете, в соцсетях, через фильмы, через красные дорожки, где все анорексичные, заколоты у косметологов. Обычная здоровая женщина себя сравнивает с худой женщиной на дорожке. И у обычной женщины появляется комплекс, так как морщины, небольшой животик и так далее. Конечно, если рядом нет мужчины, женщина может стесняться знакомится, не идти в отношения. Женщина переживает, что в интимном плане не оправдает ожидания. Мозг работает так. По данным опросов, мужчинам больше нравятся женщины с мягким приятным животиком. Это в какой-то степени женщинам помогает понять, что они все выдумали», - рассказала она.

Похудеть через ненависть к телу не получится, нужно работать со своим состоянием, искать расслабление, заявила эксперт по здоровому образу жизни, питанию и йоге, автор книги «Йога Менеджемент» Анна Курманова в пресс-центре НСН.

